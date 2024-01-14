Французские биатлонисты на этапе КМ в Рупольдинге пять раз финишировали четвёртыми

Сегодня, 14 января, завершился пятый этап Кубка мира по биатлону, проходивший в Рупольдинге (Германия). На нём французские биатлонисты показали грустную для себя статистику: в пяти из шести гонок этапа спортсмены сборной Франции финишировали на четвёртом месте.

В четверг, 11 января, мужская сборная Франции стала четвёртой в эстафете. Спортсмены проиграли ставшим победителями норвежцам 1 минуту и 11 секунд, при этом они зашли на один штрафной круг и использовали 10 дополнительных патронов.

В женском спринте в пятницу, 13 января, четвёртой стала Лу Жанмонно, которая сегодня, 14 января, также финишировала на четвёртом месте в гонке преследования. То же произошло с Эмильеном Жакленом, который стал четвёртым в мужских спринте и пасьюте.

Отметим, что у сборной Франции есть и одна победа в Рупольдинге: в первый день соревнований женская команда выиграла свою эстафету.

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