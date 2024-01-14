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Тандреволд высказалась о своём втором месте в пасьюте на этапе КМ в Рупольдинге

Тандреволд высказалась о своём втором месте в пасьюте на этапе КМ в Рупольдинге
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Норвежская биатлонистка, четырёхкратная чемпионка мира Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о своём втором месте в пасьюте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). В нём спортсменка проиграла только итальянке Лизе Виттоцци, уступив на финише 0,7 секунды.

«После стрельбы я подумала: «Ох, Ингрид, а ты хороша!» Но потом я увидела, что и остальные тоже хороши, поэтому на финальном круге всё пришлось начинать заново. Но когда на подиуме две норвежки — это двойная радость. Тогда он — вдвойне вкуснее», — приводит слова Тандреволд NRK.

Напомним, на пьедестал почёта в пасьюте попала ещё одна норвежка: Юни Арнеклейв проиграла Лизе Виттоцци 9,1 секунды.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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