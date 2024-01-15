Лиза Виттоцци посвятила победу в пасьюте в Рупольдинге своей бабушке

Итальянская биатлонистка, чемпионка мира и призёр Олимпийских игр Лиза Виттоцци посвятила свою победу в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) своей бабушке, у которой в воскресенье, 14 января, был день рождения.

«Это была одна из лучших гонок в моей карьере. Сегодня я была в гонке с тобой в мыслях, с днём рождения, бабушка», — написала Виттоцци в социальной сети.

Напомним, Лиза Виттоцци на финише гонки опередила на 0,7 секунды норвежскую биатлонистку Ингрид Ландмарк Тандреволд, четырёхкратную чемпионку мира. Третьей в пасьюте, уступив итальянке 9,1 секунды, финишировала другая представительница Норвегии, Юни Арнеклейв.

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