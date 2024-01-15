Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Лиза Виттоцци посвятила победу в пасьюте в Рупольдинге своей бабушке

Лиза Виттоцци посвятила победу в пасьюте в Рупольдинге своей бабушке
Комментарии

Итальянская биатлонистка, чемпионка мира и призёр Олимпийских игр Лиза Виттоцци посвятила свою победу в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) своей бабушке, у которой в воскресенье, 14 января, был день рождения.

«Это была одна из лучших гонок в моей карьере. Сегодня я была в гонке с тобой в мыслях, с днём рождения, бабушка», — написала Виттоцци в социальной сети.

Напомним, Лиза Виттоцци на финише гонки опередила на 0,7 секунды норвежскую биатлонистку Ингрид Ландмарк Тандреволд, четырёхкратную чемпионку мира. Третьей в пасьюте, уступив итальянке 9,1 секунды, финишировала другая представительница Норвегии, Юни Арнеклейв.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
«Это было так тяжело». Итальянка на финише обставила двух норвежек в борьбе за золото
«Это было так тяжело». Итальянка на финише обставила двух норвежек в борьбе за золото
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android