Белорус Лазовский стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка России в Ижевске

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России в Ижевске. Спортсмен преодолел дистанцию за 55.18,8 и допустил один промах.

Вторым финишировал Никита Поршнев с отставанием 1,6 секунды. Тройку призёров замкнул Эдуард Латыпов (+ 56,2).

Биатлон. Кубок России, 4-й этап, Ижевск. Индивидуальная гонка, 20 км, 4 огневых рубежа. Мужчины

1. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 55:18.8 (1 промах).

2. Никита Поршнев — +1,6 (1).

3. Эдуард Латыпов — +56,2 (3)…

Ранее сообщалось, что Кристина Резцова пропустит этап КР в Ижевске ради подготовки к Спартакиаде.