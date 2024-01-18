Латыпов: затвор замёрз, прилипал после каждого выстрела на стойке. Со мной такое впервые

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске. Спортсмен допустил три промаха и занял третье место.

«Сегодня тяжёлое состояние было. Учитывая это – гонка неплохо прошла. Два промаха на стойке – много, особенно в гонке, где каждый промах решает. Честно говоря, впервые со мной такое, что затвор замёрз, прилипал после каждого выстрела на стойке. Я уже знал, что на четвёртом рубеже будет то же самое, внёс коррективы. Скольжение сложное, старался вторую часть круга пройти максимально хорошо, там равнина, нужно работать», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок России, четвёртый этап, Ижевск.

Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины

1. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 55.18,8 (1 промах).

2. Никита Поршнев (Россия) — отставание 1,6 секунды (1).

3. Эдуард Латыпов (Россия) +56,2 (3).