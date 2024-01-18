Лазовский: неудачи на предыдущих гонках были связаны с инвентарём, теперь буду проверять

Бронзовый призёр этапа Кубка мира белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский прокомментировал победу в индивидуальной гонке на 20 км на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России в Ижевске (Россия).

«Я рад победить. Вторая победа в сезоне – классно. Честно говоря, я не знал, что Никита Поршнев бежит сзади с тем же временем. Я ориентировался на Поварницына, с которым мы всю дистанцию практически вместе пробежали. Корректировки в стрельбе были во время гонки, на рубежах было тяжело, приходилось с тряской бороться, и это связано было не с волнением, а с мышечным напряжением. Неудачи на предыдущих гонках были связаны с инвентарём. Не с лыжами, а с оружием. Теперь буду всегда всё проверять», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Напомним, вторым в гонке финишировал Никита Поршнев с отставанием 1,6 секунды. Тройку призёров замкнул Эдуард Латыпов (+ 56,2). Александр Поварницын занял восьмое место (+2.31,5).