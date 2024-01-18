Логинов — о 2-м месте Поршнева: нужно было работать на спуск, а он выкатился и сел мешком

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении Никиты Поршнева в индивидуальной гонке на 20 км на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России в Ижевске (Россия). Напомним, Поршнев завоевал серебро, отстав от лидера на 1,6 секунды.

«Может быть, Никита на меня обидится или обидятся его тренеры, но всё решилось на спуске. Нужно было работать на спуск максимально, а он выкатился и сел буквально мешком. Возможно, два-три отталкивания могли бы всё решить», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что сам Логинов в гонке не участвовал.

Первым в гонке финишировал белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский (55.18,8). Тройку призёров замкнул Эдуард Латыпов (+ 56,2).