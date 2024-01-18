Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Короткая индивидуальная гонка
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Логинов — о 2-м месте Поршнева: нужно было работать на спуск, а он выкатился и сел мешком

Логинов — о 2-м месте Поршнева: нужно было работать на спуск, а он выкатился и сел мешком
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении Никиты Поршнева в индивидуальной гонке на 20 км на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России в Ижевске (Россия). Напомним, Поршнев завоевал серебро, отстав от лидера на 1,6 секунды.

«Может быть, Никита на меня обидится или обидятся его тренеры, но всё решилось на спуске. Нужно было работать на спуск максимально, а он выкатился и сел буквально мешком. Возможно, два-три отталкивания могли бы всё решить», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что сам Логинов в гонке не участвовал.

Первым в гонке финишировал белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский (55.18,8). Тройку призёров замкнул Эдуард Латыпов (+ 56,2).

Материалы по теме
Поршнев — о втором месте: обиды нет — я счастлив, что вернулся и могу бороться
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android