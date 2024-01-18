Миронова — о первой гонке после паузы: очень соскучилась по биатлону, счастлива вернуться

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафете российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась эмоциями от возвращения на Альфа-Банк Кубок России по биатлону. Спортсменка выступила в индивидуальной гонке, допустила шесть промахов и заняла 31-е место.

«Я очень соскучилась по биатлону и счастлива вернуться. Много впечатлений от гонки, они положительные. Не совсем справилась со стрельбой, ход не самый лучший, но я всё равно довольна. Для меня приятно любое внимание. Конечно, я благодарна болельщикам, которые поддерживают меня даже в провальное время в моей карьере. Хейтеров тоже не забываю, спасибо и вам, что дарите мне свою энергию.

Я теперь готовлюсь с Шашиловым. Не скажу, что я уходила от него, потому что не любила тренера, – это были мои внутренние проблемы, с которыми я не справилась. Сейчас я хочу поблагодарить Михаила Викторовича за то, что я вообще осталась в биатлоне», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Миронова пропустила значительную часть сезона-2022/2023 из-за проблем со здоровьем. В общей сложности она пробежала четыре гонки, в которых лучшим её результатом стало 13-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Чайковском. В рамках стартовавшего сезона-2023/2024 Светлана провела лишь одну гонку в сентябре, на летнем чемпионате России. Там она заняла 35-е место.