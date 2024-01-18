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Общий зачёт Кубка мира по биатлону, мужчины: Йоханнес Бё — лидер, в топ-6 только норвежцы

Общий зачёт Кубка мира по биатлону, мужчины: Йоханнес Бё — лидер, в топ-6 только норвежцы
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В Антхольце (Италия) прошла мужская индивидуальная гонка в рамках шестого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё, чем укрепил свои лидерские позиции в общем зачёте соревнований.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт, мужчины. Положение после 13 гонок из 21

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 761 очков.
2. Тарьей Бё (Норвегия) – 668.
3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 639.
4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 525.
5. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) – 519.
6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 492.
7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 449.
8. Бенедикт Долль (Германия) – 440.
9. Томмазо Джакомель (Италия) – 423.
10. Йоханнес Кюн (Германия) – 420…
13. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 387.
14. Эмильен Жаклен (Франция) – 322…
17. Кентен Фийон Майе (Франция) – 280.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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