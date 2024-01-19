Видео победы Лены Хекки в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце

Сегодня, 19 января, в Антхольце (Италия) в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону прошла женская индивидуальная гонка. Победу в ней одержала швейцарская биатлонистка Лена Хекки, которая не допустила по ходу дистанции ни одного промаха.

Со вторым временем в гонке финишировала француженка Жулия Симон, которая дважды ошиблась на стрельбе и уступила Хекки 20,2 секунды. Замкнула тройку лидеров ещё одна представительница Франции, Лу Жанмонно, промахнувшаяся по ходу гонки один раз и проигравшая на финише 31,4 секунды.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Лены Хекки в индивидуальной гонке в Антхольце.

Биатлон. Кубок мира, шестой этап, Антхольц.

Индивидуальная гонка, 12,5 км. Женщины

1. Лена Хекки (Швейцария) — 36.49,0 (0 промахов).

2. Жулия Симон (Франция) — отставание 20,2 секунды (2).

3. Лу Жанмонно (Франция) +31,4 (1).

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