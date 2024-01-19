Лена Хекки прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на КМ в Антхольце

Швейцарская биатлонистка Лена Хекки прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Спортсменка прошла гонку без промахов, а на финише ближайшая преследовательница, француженка Жулия Симон, была от неё в 20,2 секунды.

«Потрясающие ощущения, которые я не могу описать. Лучшие из всех возможных! И удивительно осознавать, что я сделала это в индивидуальной гонке.

Мы провели довольно хорошую пристрелку, поэтому знали, как справляться с таким ветром. Я выходила на стрельбище с полной уверенностью в своих силах. На последнем рубеже я сосредоточилась чисто на технической части. Нельзя было забивать голову мыслями «а что если я попаду». Поэтому я просто сосредоточилась на себе и своей работе. И всё получилось!» — приводит слова спортсменки пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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