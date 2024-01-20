«Должен убедиться, что это не сон». Штрелов — о победе в сингл-миксте с Фойгт в Антхольце

Немецкие биатлонисты Ванесса Фойгт и Юстус Штрелов прокомментировали свою победу в одиночной смешанной эстафете (сингл-миксте) на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Спортсмены в гонке воспользовались только одним дополнительным патроном и на 11,2 секунды обогнали ставших вторыми норвежцев Ингрид Ландмарк Тандреволд и Ветле Шоста Кристиансена, которые использовали дополнительные патроны восемь раз.

«Не могу в это поверить! Это моя самая первая победа на Кубке мира, ощущения невероятные. На стадионе было очень громко, особенно на огневых рубежах. После каждого выстрела толпа кричала очень громко», — приводит слова Фойгт пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Штрелов добавил: «Не был уверен в том, преследует ли меня Ветле всё ещё, поэтому на последних метрах боролся из последних сил. Было потрясающе пересекать финишную черту с флагом Германии в руках. Я должен ещё раз пересмотреть телетрансляцию, чтобы убедиться, что это не сон».

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.