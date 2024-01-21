«Я был очень зол». Фийон Майе — о брошенной винтовке после 4-го места в масс-старте

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал ситуацию, произошедшую с ним после финиша масс-старта на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Спортсмен, который финишировал четвёртым, из-за скорости проиграв норвежцам на последнем круге, бросил винтовку на снег после окончания гонки.

«Я был очень разочарован после гонки, потому что потерял, возможно, свою первую победу или призовое место в этом сезоне. К концу гонки я был очень зол. Когда выигрываешь — разделяешь радость, если нет — гнев сложно удержать внутри. Хватит метаться.

Лыжи? Они просто ужасны. Уже на первом круге я почувствовал, что у меня плохое скольжение. Но не хотел слишком акцентировать на этом внимание и сосредоточился на стрельбе. Мне удалось удержаться в лидерах, но я потерял слишком много времени на спуске и потратил много сил на подъём. Верил, что на последнем круге мои руки справятся с задачей и помогут оказаться на подиуме, но это не сработало.

Вся французская команда усердно работает, чтобы быть лучшей, иметь лучшие лыжи и скольжение. Иногда у нас хорошие лыжи, сегодня не вышло. Но мы выигрываем и проигрываем вместе», — приводит слова спортсменка TV2.

Напомним, у мужской сборной Франции в этом сезоне пока не было призовых мест на этапах Кубка мира.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.