Йоханнес Бё: никогда не видел таких плохих лыж у французов, как в масс-старте в Антхольце

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, прокомментировал плохую работу лыж у французов, которая не позволила Кентену Фийон Майе побороться за подиум в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце с норвежцами Ветле Шоста Кристиансеном, Йоханнесом Дале и Вебьёрном Сёрумом.

«Никогда не видел таких плохих лыж у французов. Нехорошо так говорить, но я могу понять их разочарование. Я отыграл отставание от Жаклена через 500 метров после стрельбы с промахом, это о многом говорит», — приводит слова Бё TV2.

Напомним, в гонке Йоханнес Бё с четырьмя промахами финишировал пятым, проиграв безупречно прошедшему огневые рубежи Кентену Фийон Майе 3,2 секунды.

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