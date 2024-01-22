Глава сервисменов сборной Франции: сегодня мы получили хорошую пощёчину

Глава бригады сервиса и экипировки сборной Франции Грегуар Дешам признал, что сервисмены плохо подготовили лыжи французских биатлонистов перед масс-стартом на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), вследствие чего команда сильно уступала соперникам по скорости, а Кентен Фийон Майе не смог добыть первый для Франции мужской личный подиум в этом сезоне.

«Чем дольше шла гонка, тем хуже становилось качество наших лыж. Мы могли совершенно очевидно увидеть это у Фийона Майе на последнем круге. Досадно, очень грустно за мужскую команду, которой так необходим результат. Сегодня всё было готово, чтобы показать его. Но, к сожалению, мы не смогли соответствовать.

У нас никогда нет уверенности. Сейчас мы знаем, что были очевидно хуже остальных. Мы сами наказали наших спортсменов, поэтому нам тяжело. Мы думаем, что воск, который мы использовали, находился в слишком холодных условиях: в лесу он работал, но как только мы вышли на открытое пространство, в солнечное место с повышенной влажностью, лыжи не сработали. Сегодня мы получили хорошую пощёчину», — приводит слова Дешама Nordic Magazine.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.