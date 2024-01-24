Кристиансен готовится к чемпионату мира в Нове-Место по советам Бьорндалена

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен обратился к восьмикратному олимпийскому чемпиону норвежцу Уле-Эйнару Бьорндалену за советом по поводу подготовки к предстоящему чемпионату мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).

«У меня есть некоторый опыт подготовки к соревнованиям на высоте. Но когда дело доходит до подготовки в горах в преддверии чемпионата мира, мне немного не хватает знаний. Поэтому хорошо, когда рядом есть такой человек, как Уле, который установил свои стандарты подготовки и делал это тысячи раз», — приводит слова Кристиансена NRK.

«Ему любопытно узнать, как проводить тренировки на высоте и в какие дни лучше всего спускаться с высоты. Он очень увлечён работой над скоростными качествами, ему нравится интенсивно бегать на лыжах. Я стараюсь помочь ему, чтобы он был сосредоточен на себе», — отметил Бьорндален.