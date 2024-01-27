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Норвежка Киркеэйде выиграла гонку преследования на ЧЕ, Кузьмина стала 39-й

Норвежка Киркеэйде выиграла гонку преследования на ЧЕ, Кузьмина стала 39-й
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Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде выиграла гонку преследования на чемпионате Европы, проходящем в Брезно-Осрблье (Словакия). Спортсменка допустила по ходу дистанции два промаха на огневых рубежах и финишировала с отрывом в 11,1 секунды над ставшей второй норвежкой Эмили Калкенберг. Замкнула тройку лидеров представительница Франции Осеан Мишлон, которая уступила Киркеэйде 27,1 секунды. Серебряный и бронзовый призёры гонки также дважды ошиблись на стрельбе.

Отметим, что трёхкратная олимпийская чемпионка из Словакии Анастасия Кузьмина во второй гонке после возвращения стала 39-й: она уступила победительнице пасьюта почти четыре минуты и четыре раза промахнулась на огневых рубежах.

Биатлон. Чемпионат Европы — 2024
Женщины. Гонка преследования

1. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 29:49,9 (два промаха).
2. Эмили Калкенберг (Норвегия) — отставание 11,1 секунды (2).
3. Осеан Мишлон (Франция) +27,1 (2).

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