Норвежка Киркеэйде выиграла гонку преследования на ЧЕ, Кузьмина стала 39-й

Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде выиграла гонку преследования на чемпионате Европы, проходящем в Брезно-Осрблье (Словакия). Спортсменка допустила по ходу дистанции два промаха на огневых рубежах и финишировала с отрывом в 11,1 секунды над ставшей второй норвежкой Эмили Калкенберг. Замкнула тройку лидеров представительница Франции Осеан Мишлон, которая уступила Киркеэйде 27,1 секунды. Серебряный и бронзовый призёры гонки также дважды ошиблись на стрельбе.

Отметим, что трёхкратная олимпийская чемпионка из Словакии Анастасия Кузьмина во второй гонке после возвращения стала 39-й: она уступила победительнице пасьюта почти четыре минуты и четыре раза промахнулась на огневых рубежах.

Биатлон. Чемпионат Европы — 2024

Женщины. Гонка преследования

1. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 29:49,9 (два промаха).

2. Эмили Калкенберг (Норвегия) — отставание 11,1 секунды (2).

3. Осеан Мишлон (Франция) +27,1 (2).