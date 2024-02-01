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Экс-россиянин Шамаев рассказал, как в Румынии оценили его серебро с чемпионата Европы

Экс-россиянин Шамаев рассказал, как в Румынии оценили его серебро с чемпионата Европы
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Российский биатлонист Дмитрий Шамаев, с 2021 года выступающий за сборную Румынии, рассказал, как в Румынии восприняли завоевание им серебра в гонке преследования на прошедшем чемпионате Европы.

«Буквально пять минут назад разговаривал с одним из румынских телеканалов. Там выйдут новости о моём выступлении в Румынии. Многие газеты пишут об этом успехе, потому что это вторая медаль за всю историю румынского биатлона на чемпионате Европы. Это круто.

Можно ли меня назвать самым титулованным румынским биатлонистом? (смеётся). Может быть, и можно, но у команды на самом деле большой потенциал. Здесь очень сильные ребята. Когда я в первый раз приехал в Румынию, думал — куда я перехожу? Вроде все ребята слабенькие — но когда пришёл на первый летний чемпионат мира я не попал в команду, понял, что всё у них довольно неплохо. Судя по тому, какие результаты ребята показывают при нехватке профессиональной подготовки, они очень сильные и талантливые. Если правильно с ними поработать, румынская команда может удивить многих», — приводит слова Шамаева Metaratings.

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