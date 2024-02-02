39-летняя Анастасия Кузьмина рассказала, почему решила вернуться в спорт

Трёхкратная олимпийская чемпионка разных годов, чемпионка мира 39-летняя словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина рассказала, как приняла решение вернуться в спорт.

«Ко мне обратились представители Ассоциации биатлона Словакии и предложили: «Раз ты всё ещё в хорошей форме, почему бы снова не начать выступать?» Я продолжала тренировки, но в лёгком режиме. Думала, что было бы хорошо вернуться, чтобы продвинуть словацкий биатлон, вызвать интерес у болельщиков и внести свой вклад в успех нашей команды. Из-за нехватки времени мы не смогли подготовиться к летнему чемпионату мира 2023 года, поэтому нацелились на домашний чемпионат Европы. Я не ожидала, что это окажется для меня таким огромным личным испытанием и таким важным опытом», — приводит слова Кузьминой пресс-служба IBU.

Напомним, Кузьмина выступила на минувшем чемпионате Европы по биатлону в Брезно-Осрблье (Словакия). Спортсменка стала 59-й в спринте и заняла 39-е место в гонке преследования.