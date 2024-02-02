Кузьмина — о подготовке к возвращению в спорт: 16-летний сын стал моим спарринг-партнёром

Трёхкратная олимпийская чемпионка разных годов, чемпионка мира 39-летняя словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина рассказала о подготовке к возвращению на официальные соревнования с сыном Елисеем.

«Внезапно я вышла на две или даже три ежедневные тренировки по шесть дней в неделю. Изначально планировала тренироваться дома, но в ноябре пришлось поехать за границу из-за отсутствия снега в Осрблье. К нам присоединился мой 16-летний сын, лыжник, и это было здорово, потому что мы стали друг для друга спарринг-партнёрами», — приводит слова Кузьминой пресс-служба IBU.

Напомним, Кузьмина выступила на минувшем чемпионате Европы по биатлону в Брезно-Осрблье (Словакия). Спортсменка стала 59-й в спринте и заняла 39-е место в гонке преследования.