Лена Хекки: рада, что меня считают фавориткой. Хочу получить максимальный результат на ЧМ

Швейцарская биатлонистка Лена Хекки высказалась об удачном выступлении на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) и поделилась ожиданиями от чемпионата мира — 2024 в Нове-Место (Чехия).

«Конечно, каждому спортсмену хотелось бы попасть в число фаворитов, стать частью этого круга. Посмотрим, что будет. Когда ты стоишь на вершине подиума, чувствуешь только бабочек в животе и невероятные эмоции. Я невероятно гордилась тем, что смогла поразить все мишени. Во время подготовки к сезону я ни разу не травмировалась и не болела. Смогла выполнить всю программу, как и было запланировано. Это мне очень помогло. Я смогла сделать шаг вперёд.

Что касается чемпионата мира, прежде всего, я хочу провести хорошие гонки. Это биатлон, и ты никогда не знаешь, чем всё закончится. Я хочу получить максимальный результат. Конечно, я рада, что теперь меня считают фавориткой», — приводит слова Хекки chiemgau24.de.