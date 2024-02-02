IBU назначил дополнительное наказание Легрейду и сборной Норвегии за выстрел в отеле

Международный союз биатлонистов (IBU) назначил дополнительное наказание олимпийскому чемпиону в эстафете, пятикратному чемпиону мира, норвежскому биатлонисту Стурле Холм Легрейду за выстрел в отеле для спортсменов в Ленцерхайде (Швейцария).

Спортсмен был проинформирован о новом решении IBU, основанном на материалах расследования независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU), в начале недели. Легрейд был оштрафован на € 500, ему вынесли предупреждение и обязали пройти курс по обращению с оружием. IBU также оштрафовал сборную Норвегии на € 2,5 тыс. и обязал всех биатлонистов команды пройти курс по безопасному обращению с оружием.

«Всё сложилось хорошо, как и ожидалось. Я удовлетворён тем, что IBU не назначил более суровое наказание. Штраф и курс про обращению с оружием, на мой взгляд, подходящее наказание. Думаю, курсы полезны для всех, можно получить дополнительную информацию», — приводит слова Легрейда NRK.