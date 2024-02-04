Йоханнес Бё резко отреагировал на мнение, что доминирование норвежцев «убивает биатлон»

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё резко отреагировал на мнение о том, что доминирование мужской сборной Норвегии на Кубке мира «убивает биатлон».

«Это вина или всё же наша заслуга как спортсменов и всей нации? Хорошие примеры для подражания порождают великие таланты. Мы были в авангарде на протяжении многих лет. Но это не фокус-покус. На самом деле, я считаю, что другие сборные сами должны закрепиться на вершине, а не ждать, пока мы с неё сойдём. Всё дело в тренировках и простой силе воле. Это доступно и в Германии, и во Франции», — приводит слова младшего Бё TV2.

Отметим, что в данный момент сразу шесть представителей Норвегии входят в топ-6 общего зачёта Кубка мира. Гонку за трофей возглавляет сам Йоханнес.