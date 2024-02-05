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Фийон Майе — об эстафете на ЧМ-2023: норвежцы казались непобедимыми, но Франция выиграла

Фийон Майе — об эстафете на ЧМ-2023: норвежцы казались непобедимыми, но Франция выиграла
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о противостоянии со сборной Норвегии в мужской эстафете на предстоящем чемпионате мира по биатлону — 2024, который пройдёт в Нове-Место (Чехия) с 7 по 18 февраля.

«В прошлом году норвежцы казались непобедимыми, но мы взяли золото. На бумаге они по-прежнему лучшие, но впереди множество гонок. Мы планируем подобраться к совершенству, особенно в стрелковом компоненте. Если норвежцы будут безупречны, есть большая вероятность, что они окажутся впереди, но это же биатлон! Исход гонки не решается до старта. Уже не терпится выступить на чемпионате мира», — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.

Напомним, команда Франции является действующим чемпионом мира в мужской эстафете. В прошлом году золото завоевали Антонен Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе. Норвегия заняла второе место.

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