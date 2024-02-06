Шведская сборная объявила состав команды на смешанную эстафету ЧМ-2024

Стал известен состав сборной Швеции по биатлону на смешанную эстафету чемпионата мира в Нове-Место (Чехия).

Старт в гонке возьмут Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна и Эльвира Эберг. В борьбу за медали шведы отправятся с четвёртой стартовой позиции.

В сезоне-2023/2024 смешанная эстафета дважды проводилась на этапах Кубка мира. В Эстерсунде шведская сборная заняла шестую позицию, а в гонке на этапе в Антхольце завоевала бронзовые награды. В 2023-м на мировом первенстве в Оберхофе биатлонисты из Швеции пришли на финиш только девятыми, выступая в аналогичном составе. На их счету было три штрафных круга и 15 дополнительных патронов.

Смешанная эстафета на чемпионате мира пройдёт 7 февраля и начнётся в 19:20 по московскому времени.