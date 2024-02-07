Тарьей Бё — о брате Йоханнесе: я создал монстра

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался об успехах младшего брата Йоханнеса Бё.

«Я создал монстра. Львиная доля заслуг достаётся ему, пусть отдаст мне пять процентов (смеётся). Можете посчитать, сколько вторых мест в моём послужном списке, и понять, сколько гонок я мог бы выиграть», — приводит слова Тарьея Бё VG.

«Если бы не Тарьей, я бы не стал биатлонистом. Он действительно многое сделал для меня», — отметил Йоханнес Бё.

Напомним, сегодня, 7 февраля, в Нове-Место (Чехия) стартует чемпионат мира по биатлону — 2024. В первые день соревнований состоится смешанная эстафета. Начало гонки — в 19:20 мск.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира — 2024 доступны в Okko.