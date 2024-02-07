Понсилуома: в гонках по искусственному снегу фтор обычно играет самую большую роль

Чемпион мира 2021 года, серебряный призёр Олимпиады-2022 шведский биатлонист Мартин Понсилуома выразил мнение, что выступать на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия) на искусственном снеге без фторсодержащих смазок для лыж будет непросто.

«В начале сезона были очень морозные условия, и мы почти не бегали по искусственному снегу, так что будет интересно. Именно в этом плане фтор обычно играет самую большую роль. Не думаю, что за шесть километров это будет сильно ощущаться, но считаю, что это будет заметно по времени прохождения дистанции, которое с каждым кругом будет становиться всё больше и больше», — приводит слова Понсилуомы SVT.

Напомним, сегодня, 7 февраля, в Нове-Место (Чехия) стартует чемпионат мира по биатлону — 2024. В первые день соревнований состоится смешанная эстафета. Начало гонки — в 19:20 мск.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира — 2024 доступны в Okko.