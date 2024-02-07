Виттоцци: сборная Италии способна подняться на подиум в смешанной эстафете на ЧМ

Итальянская биатлонистка, чемпионка мира и призёр Олимпийских игр Лиза Виттоцци поделилась ожиданиями от смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия).

«Из-за изменения порядка этапов в эстафете мне придётся завершать гонку. Это сильно отличается от прошлого сезона, но я не думаю, что это серьёзно повлияет на результат. В любом случае у нас сильная эстафетная команда, мы постараемся сделать всё возможное для хорошего результата. Мы способны подняться на подиум. Посмотрим, как всё будет. Конечно, на чемпионате мира выступают сильнейшие спортсмены, и мы должны стремиться к совершенству, быть лучше других. В биатлоне никогда не знаешь, как закончится гонка. Многие команды способны проявить себя, но мы настроены позитивно», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.