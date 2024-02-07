Эльвира Эберг прокомментировала борьбу за бронзу ЧМ на последнем этапе смешанной эстафеты

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг рассказала о борьбе с Эми Басергой (Швейцария) на заключительном этапе смешанной эстафеты, прошедшей на чемпионате мира по биатлону — 2024. Благодаря обгону Эберг помогла команде Швеции завоевать бронзовые медали. Победу в гонке одержала сборная Франции.

«Мне приходилось несколько раз догонять и обгонять её (Эми Басергу — Прим. „Чемпионата) во время соревнований, поэтому я чувствовала, что имею над ней довольно большое преимущество. Я знаю, что она также может очень хорошо проезжать спринтерские круги, но я чувствую, что нахожусь в очень хорошей форме, и мало кто меня догоняет. Я чувствовала, что «у нас есть эта медаль, даже если мне придется немного погнаться», приводит слова Эберг Aftonbladet.

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