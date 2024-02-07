Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тандреволд — об эстафете на ЧМ: нервничала и боялась выступления за сборную Норвегии

Тандреволд — об эстафете на ЧМ: нервничала и боялась выступления за сборную Норвегии
Комментарии

Биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд рассказала о страхе выступления за национальную команду Норвегии. 7 февраля в Нове-Место (Чехия) ей впервые пришлось бежать завершающий этап на чемпионатах мира.

«Признаюсь честно, я нервничала и боялась выступления за сборную Норвегии. Многие ждут, что мы снова выиграем золото, но реальность такова, что есть так много хороших команд и соперников. Ребята нам очень помогли, помогли нам сосредоточиться на том, насколько это здорово и что нам повезло получить такую возможность», — приводит слова биатлонистки VG.

По итогам смешанной эстафеты сборная Норвегии заняла второе место, уступив команде Франции.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
Эльвира Эберг прокомментировала борьбу за бронзу ЧМ на последнем этапе смешанной эстафеты
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android