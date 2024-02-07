Тандреволд — об эстафете на ЧМ: нервничала и боялась выступления за сборную Норвегии

Биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд рассказала о страхе выступления за национальную команду Норвегии. 7 февраля в Нове-Место (Чехия) ей впервые пришлось бежать завершающий этап на чемпионатах мира.

«Признаюсь честно, я нервничала и боялась выступления за сборную Норвегии. Многие ждут, что мы снова выиграем золото, но реальность такова, что есть так много хороших команд и соперников. Ребята нам очень помогли, помогли нам сосредоточиться на том, насколько это здорово и что нам повезло получить такую возможность», — приводит слова биатлонистки VG.

По итогам смешанной эстафеты сборная Норвегии заняла второе место, уступив команде Франции.

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