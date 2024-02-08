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Бьорндален назвал катастрофой выступление братьев Бё в смешанной эстафете

Бьорндален назвал катастрофой выступление братьев Бё в смешанной эстафете
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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высказался о выступлении Тарьея Бё и Йоханнеса Бё в смешанной эстафете.

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Смешанная 4 x 7.5 км Эстафета
07 февраля 2024, среда. 19:20 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Швеция

«Это катастрофа. После этих ребят мы должны были опережать на 20 секунд и не отставать», — приводит слова Бьорндалена Nettavisen.

Напомним, 7 февраля на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия) состоялась смешанная эстафета 4x7,5 км, победителем которой стала национальная команда Франции.

Сборная Норвегии, за которую выступили Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Каролин Оффигстад Кноттен и Ингрид Ландмарк Тандреволд, финишировала на втором месте, отстав от французов на 45,2 секунды.

Третье место заняла национальная команда Швеции, отставшая от сборной Франции на 1.01,7.

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