Бьорндален назвал катастрофой выступление братьев Бё в смешанной эстафете

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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высказался о выступлении Тарьея Бё и Йоханнеса Бё в смешанной эстафете.

«Это катастрофа. После этих ребят мы должны были опережать на 20 секунд и не отставать», — приводит слова Бьорндалена Nettavisen.

Напомним, 7 февраля на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия) состоялась смешанная эстафета 4x7,5 км, победителем которой стала национальная команда Франции.

Сборная Норвегии, за которую выступили Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Каролин Оффигстад Кноттен и Ингрид Ландмарк Тандреволд, финишировала на втором месте, отстав от французов на 45,2 секунды.

Третье место заняла национальная команда Швеции, отставшая от сборной Франции на 1.01,7.