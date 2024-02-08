«Это немного на него не похоже». Тарьей Бё — о неудачном выступлении Йоханнеса в эстафете

Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался об этапе брата Йоханнеса в смешанной эстафете на чемпионате мира – 2024 в Нове-Место.

У Йоханнеса Бё только четвёртая скорость на своём этапе, у Тарьея и Кноттен — третья, у Ингрид — вторая.

«Это немного на него не похоже. Обычно в таких ситуациях он обходит всех как стоячих (примерный перевод). Он даже проигрывает на лыжне. Мы почти никогда не видели, чтобы он выглядел так в эстафете», — приводит слова Бё NRK.

7 февраля прошла смешанная эстафета, где сборная Норвегии заняла второе место, уступив сборной Франции +45,2. Третье место заняла команда из Швеции (+1.01,7).

Чемпионат мира пройдёт с 7 по 18 февраля. В рамках турнира пройдут спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.