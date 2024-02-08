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Йоханнес Бё объяснил своё неудачное выступление в смешанной эстафете на ЧМ-2024

Йоханнес Бё объяснил своё неудачное выступление в смешанной эстафете на ЧМ-2024
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался об этапе в смешанной эстафете на чемпионате мира – 2024 в Нове-Место.

У 30-летнего спортсмена только четвёртая скорость на своём этапе, у Тарьея Бё и Кноттен — третья, у Ингрид – вторая.

«То, что там произошло, — это просто плохое вступление и слишком много движений. Это было лишним. Чувствую ли я себя в форме? Это то, о чём я спрашивал себя в конце. Я могу добиться большего, и, вспоминая эту стрельбу, я должен был вести себя по-другому. Может быть, это нервы Кубка мира. Не знаю», — приводит слова Йоханнеса TV 2.

7 января прошла смешанная эстафета, где сборная Норвегии заняла второе место, уступив сборной Франции +45,2. Треть место заняла команда из Швеции (+1.01,7).

Чемпионат мира пройдёт с 7 по 18 февраля. В рамках турнира пройдут спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.

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