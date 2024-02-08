Фийон Майе прокомментировал победу сборной Франции в смешанной эстафете на ЧМ-2024

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о победе сборной Франции в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия).

«Титул чемпиона мира — это невероятно. Я получил массу удовольствия от гонки, было очень хорошо. Тренер женской сборной Сирил Бурде провёл прекрасное собрание, объяснив нам, что каждый несёт свою долю ответственности и что мы должны работать как одна команда. Очевидно, именно так и произошло. Лыжи были отлично подготовлены, нас вели по дистанции, постоянно давали информацию. Просто отлично.

Конечно, я помню победу в смешанной эстафете в 2016 году, это было потрясающе. Это была одна из моих первых успешных эстафет на таком уровне. Эмоции били через край. Прекрасно, что пережил это снова. У Эрика Перро был отличный день», — приводит слова Фийона Майе L'Equipe.

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