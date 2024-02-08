Бьорндален: норвежские биатлонистки сохранили медаль для сборной в смешанной эстафете

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален поделился мнением о выступлении сборной Норвегии в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия). Норвежцы заняли второе место.

«Норвежские биатлонистки сохранили медаль для сборной в этой гонке. Тарьей Бё потратил слишком много времени на стрельбе и использовал много дополнительных патронов. В Нове-Место идеальные условия для стрельбы, поэтому такие показатели Тарьея — это очень плохо. Провальный старт», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Напомним, победителем смешанной эстафеты на чемпионате мира стала сборная Франции. Норвежская команда уступила лидерам 45,2 секунды.

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