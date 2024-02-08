Тандреволд: сборная Норвегии должна быть довольна серебром в смешанной эстафете на ЧМ

Норвежская биатлонистка, четырёхкратная чемпионка мира Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о результате сборной Норвегии в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия). Норвежцы заняли второе место в этой гонке.

«Мы должны быть очень довольны серебром. Надеюсь, этот результат даст нам положительный импульс. Думаю, это одна из самых тяжёлых гонок, которые у меня были в Нове-Место. Конечно, сказалось волнение на старте соревнований, было лишнее напряжение в теле. В этой гонке мы действительно ничего не получили просто так. Приходилось работать на каждом метре дистанции», — приводит слова Тандреволд NRK.

Напомним, победителем смешанной эстафеты на чемпионате мира стала сборная Франции. Норвежская команда уступила лидерам 45,2 секунды.

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