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Тандреволд: сборная Норвегии должна быть довольна серебром в смешанной эстафете на ЧМ

Тандреволд: сборная Норвегии должна быть довольна серебром в смешанной эстафете на ЧМ
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Норвежская биатлонистка, четырёхкратная чемпионка мира Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о результате сборной Норвегии в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия). Норвежцы заняли второе место в этой гонке.

«Мы должны быть очень довольны серебром. Надеюсь, этот результат даст нам положительный импульс. Думаю, это одна из самых тяжёлых гонок, которые у меня были в Нове-Место. Конечно, сказалось волнение на старте соревнований, было лишнее напряжение в теле. В этой гонке мы действительно ничего не получили просто так. Приходилось работать на каждом метре дистанции», — приводит слова Тандреволд NRK.

Напомним, победителем смешанной эстафеты на чемпионате мира стала сборная Франции. Норвежская команда уступила лидерам 45,2 секунды.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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