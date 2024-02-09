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Йоханнес Бё: хотел сбежать с пресс-конференции после гонки ЧМ, чтобы позвонить семье

Йоханнес Бё: хотел сбежать с пресс-конференции после гонки ЧМ, чтобы позвонить семье
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Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о тоске по семье на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия). Спортсмен рассказал, что едва успел позвонить родным по окончании пресс-конференции после смешанной эстафеты.

«Я сидел на пресс-конференции, когда получил сообщение от семьи, что они идут спать. Но я написал жене: «Подожди ещё немного! Осталось всего несколько вопросов». Я просто хотел сбежать из пресс-центра и позвонить родным, но мне пришлось сидеть, пока мы не закончили. Я едва успел и смог пожелать спокойной ночи тем, кто остался дома. Единственное, чего бы я сейчас хотел, это оказаться дома после соревнований. Мне там хорошо», — приводит слова Бё TV2.

Напомним, сборная Норвегии завоевала серебряные медали в смешанной эстафете на ЧМ-2024. Победу в этой гонке одержали французские биатлонисты.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира — 2024 доступны в Okko.

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