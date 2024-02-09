На процессе Бессеберга был прослушан его разговор с Бьорндаленом, датированный 2017 годом

В Норвегии продолжается судебный процесс по делу бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, которого обвиняют в коррупции и сокрытии употребления допинга российскими спортсменами. В ходе заседания была прослушана запись телефонного разговора Бессеберга с восьмикратным олимпийским чемпионом из Норвегии Уле-Эйнаром Бьорндаленом, датированная 2017 годом, в которой спортсмен и чиновник обсуждают допинговые проблемы России и возможность проведения в стране этапа Кубка мира.

Согласно информации Nettavisen, Бьорндален позвонил Бессебергу, почувствовав нарастающее волнение биатлонистов из-за этапа Кубка мира, который в 2018 году проходил в Тюмени: спортсмены опасались проведения гонок в России.

В разговоре Бьорндален выразил обеспокоенность ситуацией с Россией, допингом и тем, как к нему относится IBU: «Речь идёт о России и допинге. И о том, почему IBU ничего не предпринимает. До тех пор, пока там нет действующего и пользующегося доверием антидопингового бюро, разве они должны быть полностью оформлены как национальный комитет в составе IBU?».

Бессеберг ответил тогда спортсмену: «Это не совсем так, Уле-Эйнар. То, что они не соответствуют требованиям ВАДА, означает, что они не могут подать заявку на проведение Олимпийских игр. Это единственное, что им не позволено».

Сам разговор длился восемь минут, на протяжении диалога Бьорндален продолжал высказывать озабоченность отношениями IBU и России.

Отметим, что судебный процесс по делу Бессеберга продлится до 16 февраля.