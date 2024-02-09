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Бьорндален — о прослушанном разговоре с Бессебергом: не сказал ничего, чего бы мог бояться

Бьорндален — о прослушанном разговоре с Бессебергом: не сказал ничего, чего бы мог бояться
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Восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отреагировал на то, что сегодня, 9 февраля, в суде по делу бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга был прослушан его разговор с чиновником. В диалоге, озвученном в суде, спортсмен говорил с Бессебергом о допинге в России и возможности проведения этапа Кубка мира в Тюмени в 2017 году.

«Думаю, то, что нас прослушивали, отвратительно. Но в то же время я не сказал Бессебергу ничего, чего мог бы опасаться.

Каждый раз, когда я звонил Андерсу, он брал трубку. Он всегда отстаивал свою точку зрения. Он говорил то, что считал правильным. Я был представителем спортсменов около 20 лет, поэтому мог разговаривать с ним сам. Да, конечно, мы много разговаривали. Обо всём — от мероприятий по подготовке трассы до состояния окружающей среды.

Вот что было замечательно в биатлоне. От нас, спортсменов и тренеров, до правления и президента IBU, было совсем близко. И когда у биатлонистов возникали вопросы, я связывался с Бессебергом», — приводит слова Бьорндалена NRK.

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