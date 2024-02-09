Фаворитки гонки — француженки, но норвежка Ингрид Тандреволд постарается навязать им борьбу. Следите за гонкой на «Чемпионате».

Фантастическая Симон — лидер на финише спринта. Но Тандреволд уже в погоне за ней! LIVE

В пятницу, 9 февраля, на чемпионате мира по биатлону — 2024, который проходит в Нове-Место (Чехия), будет разыгран второй комплект наград. Зрители станут свидетелями первой личной гонки — женского спринта. Первая участница стартует в 19:20 по московскому времени.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko.

Чемпионат мира проходит под знаком противостояния сборных Норвегии и Франции, и первую битву «трёхцветные» оставили за собой, выиграв смешанную эстафету. В женском спринте они тоже фавориты: Жулия Симон в Нове-Место, кажется, в идеальной форме, да и Жюстин Бреза-Буше сильна. Зато у Норвегии есть лидер общего зачёта Кубка мира — Ингрид Тандреволд. И кто из них окажется сильнее, предугадать сложно. Лучше просто смотреть гонку и наслаждаться интригующей схваткой.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.