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Чемпионат мира по биатлону — 2024, женский спринт — онлайн-трансляция гонки 9 февраля 2024

Фантастическая Симон — лидер на финише спринта. Но Тандреволд уже в погоне за ней! LIVE
Татьяна Постникова
Жулия Симон, ЧМ-2024 по биатлону
Комментарии
Фаворитки гонки — француженки, но норвежка Ингрид Тандреволд постарается навязать им борьбу. Следите за гонкой на «Чемпионате».

В пятницу, 9 февраля, на чемпионате мира по биатлону — 2024, который проходит в Нове-Место (Чехия), будет разыгран второй комплект наград. Зрители станут свидетелями первой личной гонки — женского спринта. Первая участница стартует в 19:20 по московскому времени.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko.

Чемпионат мира проходит под знаком противостояния сборных Норвегии и Франции, и первую битву «трёхцветные» оставили за собой, выиграв смешанную эстафету. В женском спринте они тоже фавориты: Жулия Симон в Нове-Место, кажется, в идеальной форме, да и Жюстин Бреза-Буше сильна. Зато у Норвегии есть лидер общего зачёта Кубка мира — Ингрид Тандреволд. И кто из них окажется сильнее, предугадать сложно. Лучше просто смотреть гонку и наслаждаться интригующей схваткой.

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Live Татьяна Постникова

Какая красота! Бреза-Буше закрыла все мишени на стойке. На выходе с рубежа она проиграла Симон 13,4 секунды. С прекрасным ходом Жюстин точно навяжет борьбу!

19:45 Татьяна Постникова

Ох! У Пройс промах на стойке. Вместо борьбы за медали — лишь шестое место (+56,4).

19:44 Татьяна Постникова

Симон уже финишировала. Ожидаемо, Жулия — лидер с 40-секундным преимуществом.

19:41 Татьяна Постникова

На второй стрельбе, между тем, Эльвира Эберг допустила промах и лишилась шансов на медаль (+59,7).

19:41 Татьяна Постникова

Лиза Виттоцци отработала лёжку на ноль, но проиграла много — 27 секунд. А вот Ингрид Тандреволд с нулём ушла лидером, преимущество над Симон — 1,5 секунды.

19:39 Татьяна Постникова

Между тем, Бреза-Буше допустила промах на лёжке, но всё равно осталась в борьбе. Француженка ушла восьмой (+13,4).

19:39 Татьяна Постникова

Ханна Эберг тоже промахнулась на второй стрельбе (+54,4).

19:38 Татьяна Постникова

Пройс прошла лёжку на ноль и стала четвёртой (+7,7), а Жанмонно промахнулась на стойке и расположилась на второй позиции (+35,5).

19:36 Татьяна Постникова

Между тем, Симон фантастически отработала на ноль на стойку. Жулия - лидер после второй стрельбы.

19:35 Татьяна Постникова

Лена Хекки-Гросс допустила промах, стала десятой (+41,7) и выбыла из борьбы.

19:33 Татьяна Постникова

Эльвира Эберг тоже оказалась точна. Ушла на дистанцию четвёртой (+8,9).

19:31 Татьяна Постникова

На ноль отработала и Ханна Эберг. Пока шведка идёт второй (+2,6).

19:31 Татьяна Постникова

Жанмонно также была точна на первой стрельбе. Ушла на дистанцию Лу третьей (+7,1) от Симон.

19:28 Татьяна Постникова

Симон на ноль прошла лёжку. Пока француженка идёт в лидерах.

19:26 Татьяна Постникова

На дистанцию также ушли Жанмонно, Кноттен, сёстры Эберг и Лампич.

19:23 Татьяна Постникова

Симон явно настроена на жаркую борьбу, Жулия вышла на старт в коротком комбинезоне.

19:21 Татьяна Постникова

Гонка началась! Уже стартовали Тули Томингас и Жулия Симон.

19:21 Татьяна Постникова

В Нове-Место сегодня не самая приятная для гонки погода. На улице почти +7 градусов по Цельсию, довольно влажно, есть лёгкий туман, но зато ветра практически нет (0,5 м/с).

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19:17 Татьяна Постникова

Кстати, последить сегодня можно не только за фаворитами. На старт выйдут экс-россиянка Дарья Виролайнен (Финляндия) и вернувшаяся в спорт Анастасия Кузьмина (Словакия). Анастасия уйдёт в гонку под 51-м номером, а Дарья — под 54-м.

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19:10 Татьяна Постникова

Пятёрка лучших в зачёте спринта пока выглядит так:
1. Ингрид Тандреволд (Норвегия) — 319;
2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 286;
3. Лиза Виттоцци (Италия) — 233;
4. Эльвира Эберг (Швеция) — 225;
5. Лу Жанмонно (Франция) — 198.

19:08 Татьяна Постникова

Сегодня в числе претендентов на медали помимо норвежек будут Жюстин Бреза-Буше, Лиза Виттоцци, Жулия Симон, Эльвира Эберг. Также на подиум могут попасть Лу Жанмонно и Франциска Пройс.

19:02 Татьяна Постникова

Первая гонка чемпионата мира осталась за французами, норвежцы стали лишь вторыми. Братья Бё провалились, но команду к медалям вытянули Ингрид Тандреволд и Каролин Кноттен. Получится ли у норвежек и сегодня выдать максимум?

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18:53 Татьяна Постникова

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В прошлом году в спринте на чемпионате мира в Оберхофе победила Денизе Херманн-Вик. Второе место заняла Ханна Эберг, а топ-3 замкнула Линн Перссон.

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