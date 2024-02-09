Фантастическая Симон — лидер на финише спринта. Но Тандреволд уже в погоне за ней! LIVE

В пятницу, 9 февраля, на чемпионате мира по биатлону — 2024, который проходит в Нове-Место (Чехия), будет разыгран второй комплект наград. Зрители станут свидетелями первой личной гонки — женского спринта. Первая участница стартует в 19:20 по московскому времени.
Прямые трансляции гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko.
Чемпионат мира проходит под знаком противостояния сборных Норвегии и Франции, и первую битву «трёхцветные» оставили за собой, выиграв смешанную эстафету. В женском спринте они тоже фавориты: Жулия Симон в Нове-Место, кажется, в идеальной форме, да и Жюстин Бреза-Буше сильна. Зато у Норвегии есть лидер общего зачёта Кубка мира — Ингрид Тандреволд. И кто из них окажется сильнее, предугадать сложно. Лучше просто смотреть гонку и наслаждаться интригующей схваткой.
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Какая красота! Бреза-Буше закрыла все мишени на стойке. На выходе с рубежа она проиграла Симон 13,4 секунды. С прекрасным ходом Жюстин точно навяжет борьбу!
Ох! У Пройс промах на стойке. Вместо борьбы за медали — лишь шестое место (+56,4).
Симон уже финишировала. Ожидаемо, Жулия — лидер с 40-секундным преимуществом.
На второй стрельбе, между тем, Эльвира Эберг допустила промах и лишилась шансов на медаль (+59,7).
Лиза Виттоцци отработала лёжку на ноль, но проиграла много — 27 секунд. А вот Ингрид Тандреволд с нулём ушла лидером, преимущество над Симон — 1,5 секунды.
Между тем, Бреза-Буше допустила промах на лёжке, но всё равно осталась в борьбе. Француженка ушла восьмой (+13,4).
Ханна Эберг тоже промахнулась на второй стрельбе (+54,4).
Пройс прошла лёжку на ноль и стала четвёртой (+7,7), а Жанмонно промахнулась на стойке и расположилась на второй позиции (+35,5).
Между тем, Симон фантастически отработала на ноль на стойку. Жулия - лидер после второй стрельбы.
Лена Хекки-Гросс допустила промах, стала десятой (+41,7) и выбыла из борьбы.
Эльвира Эберг тоже оказалась точна. Ушла на дистанцию четвёртой (+8,9).
На ноль отработала и Ханна Эберг. Пока шведка идёт второй (+2,6).
Жанмонно также была точна на первой стрельбе. Ушла на дистанцию Лу третьей (+7,1) от Симон.
Симон на ноль прошла лёжку. Пока француженка идёт в лидерах.
На дистанцию также ушли Жанмонно, Кноттен, сёстры Эберг и Лампич.
Симон явно настроена на жаркую борьбу, Жулия вышла на старт в коротком комбинезоне.
Гонка началась! Уже стартовали Тули Томингас и Жулия Симон.
В Нове-Место сегодня не самая приятная для гонки погода. На улице почти +7 градусов по Цельсию, довольно влажно, есть лёгкий туман, но зато ветра практически нет (0,5 м/с).
Кстати, последить сегодня можно не только за фаворитами. На старт выйдут экс-россиянка Дарья Виролайнен (Финляндия) и вернувшаяся в спорт Анастасия Кузьмина (Словакия). Анастасия уйдёт в гонку под 51-м номером, а Дарья — под 54-м.
Пятёрка лучших в зачёте спринта пока выглядит так:
1. Ингрид Тандреволд (Норвегия) — 319;
2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 286;
3. Лиза Виттоцци (Италия) — 233;
4. Эльвира Эберг (Швеция) — 225;
5. Лу Жанмонно (Франция) — 198.
Сегодня в числе претендентов на медали помимо норвежек будут Жюстин Бреза-Буше, Лиза Виттоцци, Жулия Симон, Эльвира Эберг. Также на подиум могут попасть Лу Жанмонно и Франциска Пройс.
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Добрый вечер, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию второго соревновательного дня чемпионата мира — 2024. Сегодня в Нове-Место пройдёт женский спринт. Старт гонки в 19:20 по Москве.