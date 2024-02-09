Йоханнес Бё высказался об опубликованном разговоре Бьорндалена с Бессебергом

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, высказался об опубликованном сегодня, 9 февраля, разговоре восьмикратного чемпиона Олимпиад из Норвегии Уле-Эйнара Бьорндалена с экс-главой Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бессебергом, датированным 2017 годом. В ходе заседания суда по коррупционному делу Бессеберга был прослушан разговор чиновника со спортсменом, в котором обсуждались допинговые проблемы России.

«Вы разговариваете с людьми, полагая, что это касается только вас. Есть много разговоров, вы не хотите, чтобы они стали достоянием общественности. Поэтому узнавать, что тебя прослушивают, когда ты думаешь, что это не так, — неприятное чувство.

Но сам разговор — это хорошо, это позитивный момент. Уле-Эйнар был лидером биатлона, здесь он на высоте, как и ожидалось.

Мы читаем новости, получаем контент как есть. Было много повторяющейся информации, слухов и наблюдений. Чувствую, что немного пресытился этим. Нам, спортсменам, более всего интересно узнать, как Бессеберг связан с проблемами допинга и что было сделано правильно или неправильно», — приводит слова Бё Nettavisen.

Олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Стурла Холм Легрейд также коротко высказался о ситуации с Бессебергом и Бьорндаленом: «На мой взгляд, с Бьорндаленом всё в порядке. Он очень хорошо представлял спортсменов».