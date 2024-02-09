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В спринте в Нове-Место француженки впервые в своей истории заняли весь пьедестал почёта ЧМ

В спринте в Нове-Место француженки впервые в своей истории заняли весь пьедестал почёта ЧМ
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Сегодня, 9 февраля, в Нове-Место (Чехия) в рамках чемпионата мира по биатлону — 2024 прошёл женский спринт. Женская команда Франции в этой гонке впервые в своей истории завоевала весь пьедестал почёта на чемпионате мира: Жулия Симон стала первой, Жюстин Бреза-Буше — второй, а Лу Жанмонно завоевала бронзу.

Ранее подобное достижение было достигнуто только дважды. На чемпионате мира в 1984 году в Шамони (Франция) советские биатлонистки завоевали первые три места в индивидуальной гонке: тогда на пьедестал почёта поднялись Венера Чернышова, Людмила Заболотняя и Татьяна Брылина, — а в 2007 году в Антхольце (Италия) на чемпионате мира первые три места в масс-старте заняли представительницы Германии: Андреа Хенкель, Мартина Глагов и Кати Вильхельм.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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