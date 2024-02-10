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Бьорндален рассказал причину неудачного выступления норвежской сборной в спринте

Бьорндален рассказал причину неудачного выступления норвежской сборной в спринте
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Восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высказался о неудачном выступлении сборной Норвегии после женского спринта на Чемипонате мира — 2024.

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Женщины. 7.5 км Спринт
09 февраля 2024, пятница. 19:20 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
20:07.5
2
Жюстин Бреза-Буше
Франция
+4.9
3
Лу Жанмонно
Франция
+40.8

«Спринт очень важен для чемпионата. Это портит начало успешного пути на турнире. Психическое здоровье норвежской команды сильно пошатнулось. Они не могут справиться с давлением. Здесь идеальные условия для стрельбы, так что это только психическое. Три выстрела невозможны», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

Напомним, 9 февраля на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия) состоялся женский спринт, победу в котором одержала французская биатлонистка Жулия Симон, действующая обладательница Кубка мира в общем зачёте. Спортсменка прошла гонку без ошибок на огневых рубежах.

Отметим, что норвежские спортсменки провалили гонку. Юни Арнеклейв заняла 14-е место, Ида Льен — 22-е, Ингрид Ландмарк Тандреволд — 25-е, Каролин Оффигстад Кноттен — 33-е.

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