Бьорндален рассказал причину неудачного выступления норвежской сборной в спринте

Восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высказался о неудачном выступлении сборной Норвегии после женского спринта на Чемипонате мира — 2024.

«Спринт очень важен для чемпионата. Это портит начало успешного пути на турнире. Психическое здоровье норвежской команды сильно пошатнулось. Они не могут справиться с давлением. Здесь идеальные условия для стрельбы, так что это только психическое. Три выстрела невозможны», — приводит слова Бьорндалена TV2.

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Напомним, 9 февраля на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия) состоялся женский спринт, победу в котором одержала французская биатлонистка Жулия Симон, действующая обладательница Кубка мира в общем зачёте. Спортсменка прошла гонку без ошибок на огневых рубежах.

Отметим, что норвежские спортсменки провалили гонку. Юни Арнеклейв заняла 14-е место, Ида Льен — 22-е, Ингрид Ландмарк Тандреволд — 25-е, Каролин Оффигстад Кноттен — 33-е.