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«Я каждый день плачу в душе». Биатлониста сборной Норвегии расказала о проблемах на ЧМ

«Я каждый день плачу в душе». Биатлониста сборной Норвегии расказала о проблемах на ЧМ
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Биатлонистка сборной Норвегии Каролин Оффигстад Кноттен рассказала о состоянии своего здоровья во время проходящего чемпионата мира. Спортсменка испытывает проблемы, вызванные астмой.

«Думаю, я не в той форме, в которой была в начале этого года. Возможно, я чувствую себя лучше в более холодную погоду. Я выхожу и не могу дышать. В воздухе дымка. Это ужасно. Не могу дождаться, когда закончу и вернусь домой. Мне приходится каждый день плакать в душе. Это был мой худший спринт за весь год», — приводит слова Кноттен VG.

Напомним, 9 февраля на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия) состоялся женский спринт, победу в котором одержала французская биатлонистка Жулия Симон, действующая обладательница Кубка мира в общем зачёте. Спортсменка прошла гонку без ошибок на огневых рубежах. Кноттен щаняла 33-е место в гонке.

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