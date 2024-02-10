«Вопросы больше к тренеру и её окружению». Ишмуратова — о деле Валиевой

Двукратная олимпийская чемпионка 2006 года, пятикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы, российская биатлонистка Светлана Ишмуратова, высказалась о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой, дисквалифицированной на 4 года за употребление допинга.

«Очень много проблемных вопросов. К несовершеннолетнему человечку вопросов, конечно, нет. Она жертва. Больше вопросов к тренеру, к её окружению. Почему это произошло и как они это допустили?» — сказала Ишмуратова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, 7 февраля спортивным арбитражным судом (CAS), была опубликована мотивировочная часть дела фигуристки с критикой версии о случайном попадании допинга в организм.