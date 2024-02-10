«Хочу золотую медаль, я её получу». Самуэльссон — о целях на чемпионат мира

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, чемпион и призёр Олимпийских игр, поделился своими целями на чемпионат мира — 2024, который проходит в Нове-Место (Чехия).

«Хочу золотую медаль, я её получу. Не хочу отдавать Норвегии слишком много, поэтому ради всех шведов и европейцев я должен выступать хорошо (улыбается). Когда ты видишь пять имён норвежцев в топ-5 общего зачёта, это больно.

Скорость Йоханнеса Бё? Знаете, у нас обоих есть тредбаны, и осенью я спрашивал у него, какую скорость он на нём развивает. Но… На самом деле его ответ меня не очень впечатлил. Кажется, когда он выступает, происходит что-то странное. Было бы жёстко соревноваться с ним в масс-старте, но там в целом всё решит борьба на короткой дистанции.

С кем из норвежцев посоревновался бы в масс-старте на финише? Есть два норвежца, которых я уважаю как финишёров, это Йоханнес Дале-Шевдал и Ветле Шоста Кристиансен. Такое на чемпионате мира было бы круто. Это была бы настоящая драка», — приводит слова Самуэльссона TV2.

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