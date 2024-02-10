Легрейд — после победы на ЧМ: сегодня проснулся с мыслью, что у меня нет шансов на подиум

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд, шестикратный чемпион мира, рассказал о своих эмоциях во время победного для него спринта на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия), когда он узнал, что является лидером гонки.

«Это было весело. Сегодня я проснулся с мыслью, что у меня действительно нет шансов на подиум. И вдруг слышу, что лидирую на последнем круге. Я с трудом смог поверить в том, что услышал», — приводит слова спортсмена VG.

Напомним, спортсмен прошёл гонку без промахов на огневых рубежах и на финише на 3,5 секунды опередил пятикратного олимпийского чемпиона из Норвегии Йоханнеса Бё.

Отметим, что это первое личное золото чемпионата мира для Стурлы Холм Легрейда с 2021 года, когда он выиграл индивидуальную гонку и мисс-старт в Поклюке (Словения).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.