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Самуэльссон — о 5-м месте в спринте: тревожит, что чистой стрельбы недостаточно для медали

Самуэльссон — о 5-м месте в спринте: тревожит, что чистой стрельбы недостаточно для медали
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, олимпийский чемпион 2018 года, прокомментировал своё пятое место в спринте на чемпионате мира — 2024, проходящем в Нове-Место (Чехия). Спортсмен прошёл гонку без промахов, на финише проиграв победившему в ней норвежцу Стурле Холм Легрейду 36,6 секунды.

«Стою здесь со смешанными чувствами. Я провёл одну из лучших гонок в моей карьере и рад этому. Но при стрельбе без промахов я надеялся победить. Показал лучшую стрельбу, которая когда-либо у меня была. Удивляет и немного тревожит, что этого оказалось недостаточно для медали, учитывая, насколько приятно стрелять чисто», — приводит слова спортсмена Aftonbladet.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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