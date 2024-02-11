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Легрейд: когда я понял, что могу победить Бё, подумал, что это величайшая возможность

Легрейд: когда я понял, что могу победить Бё, подумал, что это величайшая возможность
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Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Стурла Холм Легрейд прокомментировал победу в спринте на чемпионате мира — 2024, проходящем в Нове-Место (Чехия).

«Я думаю, что сейчас в Нове-Место мне лучше всего, я доволен своим выступлением здесь. Это здорово. Не многим удается стать чемпионом мира в спринте. Это невероятно приятно.

Когда я понял, что могу победить Йоханнеса Бё, и подумал: «Стурла, теперь у тебя есть величайшая возможность за все время. И я приложил все усилия», — приводит слова Легрейда норвежский TV2.

Напомним, вчера, 10 февраля, Стурла Холм Легрейд выиграл спринт на чемпионате мира — 2024. Спортсмен преодолел дистанцию без ошибок на огневых рубежах. Вторым стал пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё. Биатлонист допустил один промах на первой стрельбе и уступил соотечественнику 3,5 секунды.

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