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Видео победы Стурлы Холм Легрейда в спринте на ЧМ-2024 в Чехии

Видео победы Стурлы Холм Легрейда в спринте на ЧМ-2024 в Чехии
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Сегодня, 10 февраля, в Нове-Место (Чехия) в рамках чемпионата мира по биатлону — 2024 прошёл мужской спринт. Победу в нём одержал олимпийский чемпион из Норвегии Стурла Холм Легрейд, ставший в этой гонке шестикратным чемпионом мира. Спортсмен преодолел дистанцию без ошибок на огневых рубежах.

Второе место с отставанием от победителя в 3,5 секунды занял другой норвежец — пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё. Третьим стал ещё один представитель Норвегии, чемпион Олимпиады-2022 Ветле Шоста Кристиансен (+18,6 секунды от Легрейда). Оба биатлониста допустили по одному промаху на стрельбе лёжа.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Стурлы Холм Легрейда в спринте на чемпионате мира.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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